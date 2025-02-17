Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu! Gazetecilerin hapsi isteniyor!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:48

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:49

Halk TV’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ile Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz hakkında "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ve kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması" suçlamalarıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise "kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından yargı sürecinin başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "turpun büyüğü" diyerek Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi hakkında raporlar yazan bilirkişinin ismini açıklamasının ardından, bilirkişi ile görüşerek kamuoyuyla paylaşan gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Pehlivan'ın ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Halk TV Sorumlu Müdürü ve Programcısı Serhan Asker, Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da gözaltına alınmıştı. Pehlivan, Selek, Asker ve Oğuz adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.