Gazeteci Sinan Aygül yeniden hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 18.06.2023 - 22:06

Güncelleme: 18.06.2023 - 22:06

Yaptığı 'arazi satışı' ve 'yolsuzluk' haberleri nedeniyle dün AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması Yücel Baysal ve polis Engin Kaplan’ın saldırdığı gazeteci Sinan Aygül, bugün tekrar hastaneye kaldırıldı.

Artı Gerçek'ten Şenol Bali'nin haberine göre Aygül’ün evinde fenalaştığı öğrenildi.

Genel sağlık durumu iyi olan Sinan Aygül'ün mide bunaltısı ve baş dönmesi şikayeti sebebiyle yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yüzündeki kırıklara, şişmeler ve ödemler nedeniyle müdahale edilemeyen Aygül'ün plastik cerrah müdahalesi için önümüzdeki günlerde Van veya Diyarbakır'a sevk edilmesi bekleniyor.