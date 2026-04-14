Gazeteci Zafer Arapkirli’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası

14.04.2026 18:18:00
Haber Merkezi
BirGün yazarı ve BirGün TV programcısı Zafer Arapkirli’ye “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BirGün yazarı ve BirGün TV’de yayınlanan Medyaterapi programının sunucusu Zafer Arapkirli,  "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. 

Arapkirli'ye, “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan  2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Arapkirli, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Arapkirli, sosyal medya paylaşımında Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlayan iç çatışmalar döneminde bazı bölgelerde Alevi köylerinin basılması ve katliam olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

27 Mart’ta görülen ilk duruşma hakimin izinli olması gerekçesiyle 14 Nisan tarihine ertelendi. Arapkirli, avukatı ve destek için duruşmaya katılmak isteyenler haberi duruşma salonu önünde mübaşirden almıştı.

 

İlgili Haberler

Son dakika... Özgür Özel'den kritik 'Gülistan Doku' iddiası: 'Bakanın danışmanı gazetecilere haberler için not gönderdi' Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Gülistan Doku dosyasındaki gözaltıların ardından Furkan Torlak'ın haberin nasıl yapılacağına ilişkin not gönderdiğini, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla operasyon yapıldığını vurgulanmasını istediğini söyledi.
Gazeteci İsmail Arı'nın cezaevinden ilk görüntüsü Gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci İsmail Arı, ailesiyle birlikte ilk kez açık görüşte bir araya geldi. Arı, cezaevine girdikten sonra ilk kez görüntülendi.
Tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı’ya gazetecilerden dayanışma imza günü spot: Tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı için İstanbul’da dayanışma etkinliği düzenlenecek. Gazeteciler, Arı’nın kitaplarını imzalayarak okurlarla buluşacak