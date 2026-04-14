Gazeteci Zafer Arapkirli’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası

BirGün yazarı ve BirGün TV’de yayınlanan Medyaterapi programının sunucusu Zafer Arapkirli, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Arapkirli'ye, “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Arapkirli, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Arapkirli, sosyal medya paylaşımında Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlayan iç çatışmalar döneminde bazı bölgelerde Alevi köylerinin basılması ve katliam olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

27 Mart’ta görülen ilk duruşma hakimin izinli olması gerekçesiyle 14 Nisan tarihine ertelendi. Arapkirli, avukatı ve destek için duruşmaya katılmak isteyenler haberi duruşma salonu önünde mübaşirden almıştı.