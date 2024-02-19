Hatay 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Hatay'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Hatay'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 15 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hatay'da Lütfü Savaş Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 HATAY'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
CHP
Göz Atın
Lütfü Savaş
490.269 %55,16
AK PARTİ
İbrahim Güler
380.495 %42,81
SAADET
Ahmet Yıldız
7.547 %0,85
DSP
Ercan Akarpınar
6.331 %0,71
VATAN
Yunus Özgür Yıldırım
1.828 %0,21
BTP
Malik Sökmen
1.140 %0,13
TKP
Vasil Koçkazı
818 %0,09
BĞMSZ
Nihat Taşkın
424 %0,05
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