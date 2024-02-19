Hakkâri 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Hakkâri'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Hakkâri'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hakkâri Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 5 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hakkâri'de Cihan Karaman Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 HAKKARİ'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
HDP
Göz Atın
Cihan Karaman
19.199 %59,97
AK PARTİ
Cüneyt Epcim
10.644 %33,25
CHP
Metin Koparan
818 %2,56
BĞMSZ
Metin Tekin
504 %1,57
İYİ PARTİ
486 %1,52
SAADET
143 %0,45
DSP
119 %0,37
BTP
66 %0,21
TKP
36 %0,11
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