Hakkâri 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Hakkâri'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Hakkâri'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:35
Hakkâri 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Hakkâri'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hakkâri Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 5 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hakkâri'de Cihan Karaman Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 HAKKARİ'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

HDP

Göz Atın
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Cihan Karaman

19.199 %59,97

AK PARTİ

Cüneyt Epcim

10.644 %33,25

CHP

Metin Koparan

818 %2,56

BĞMSZ

Metin Tekin

504 %1,57

İYİ PARTİ

486 %1,52

SAADET

143 %0,45

DSP

119 %0,37

BTP

66 %0,21

TKP

36 %0,11


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