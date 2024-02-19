Iğdır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Iğdır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Iğdır'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:23
Iğdır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Iğdır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Iğdır Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 4 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Iğdır'da Yaşar Akkuş Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 IĞDIR'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

HDP

Göz Atın
Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘Erdoğan’ itirafı: ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’

Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘Erdoğan’ itirafı: ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
Son Dakika... Muharrem İnce açıkladı: Memleket Partisi'nin yerel seçim yol haritası belli oldu

Son Dakika... Muharrem İnce açıkladı: Memleket Partisi'nin yerel seçim yol haritası belli oldu

Yaşar Akkuş

22.227 %50,10

MHP

İsa Yaşar Tezel

20.713 %46,68

CHP

Sözer Sayan

1.014 %2,29

SAADET

206 %0,46

DSP

78 %0,18

TKP

76 %0,17

BTP

54 %0,12


Iğdır haberleri 31 Mart haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Eskişehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Eskişehir'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Eskişehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Eskişehir'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Isparta 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Isparta'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Isparta 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Isparta'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Kahramanmaraş 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kahramanmaraş'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Kahramanmaraş 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kahramanmaraş'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?

Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!

Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi

Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul

İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…