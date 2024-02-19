Iğdır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Iğdır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Iğdır'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Iğdır Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 4 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Iğdır'da Yaşar Akkuş Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 IĞDIR'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
HDP
Göz Atın
Yaşar Akkuş
22.227 %50,10
MHP
İsa Yaşar Tezel
20.713 %46,68
CHP
Sözer Sayan
1.014 %2,29
SAADET
206 %0,46
DSP
78 %0,18
TKP
76 %0,17
BTP
54 %0,12
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