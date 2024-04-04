Gaziosmanpaşa’da 1.030 sandıktan 921’i yeniden sayıldı: CHP’li Bahçetepe önde

Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:19

Güncelleme: 04.04.2024 - 20:19

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde CHP adayı Hakan Bahçetepe ilk sırada yer aldı. Bahçetepe oyların yüzde 40.35'ini alırken ikinci sıradaki AK Partili aday H. Tahsin Usta'nın oyu yüzde 40.12 oldu.

Ancak AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verildi. Oy sayma işlemi devam ediyor,

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’da yapılan yeniden sayıma ilişkin son bilgileri paylaştı. Çelik, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı.

“Gaziosmanpaşa’da son durum; Toplam sandık sayısı: 1.030 Yeniden sayılan sandık sayısı: 921 Kalan sandık sayısı: 109 Hakan Bahçetepe Başkanımız 818 oy farkıyla önde. Gaziosmanpaşa’da Hakan Bahçetepe ile tam yol ileri!”