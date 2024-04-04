Gaziosmanpaşa’da 1.030 sandıktan 921’i yeniden sayıldı: CHP’li Bahçetepe önde

Oyların yeniden sayılmasına karar verilen Gaziosmanpaşa’da 921 sandıkta yapılan sayıma göre CHP’li Hakan Bahçetepe 818 farkla önde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:19
Gaziosmanpaşa’da 1.030 sandıktan 921’i yeniden sayıldı: CHP’li Bahçetepe önde
Abone Ol google-news

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde CHP adayı Hakan Bahçetepe ilk sırada yer aldı. Bahçetepe oyların yüzde 40.35'ini alırken ikinci sıradaki AK Partili aday H. Tahsin Usta'nın oyu yüzde 40.12 oldu.

Ancak AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verildi. Oy sayma işlemi devam ediyor,

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’da yapılan yeniden sayıma ilişkin son bilgileri paylaştı. Çelik, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı.

“Gaziosmanpaşa’da son durum; Toplam sandık sayısı: 1.030 Yeniden sayılan sandık sayısı: 921 Kalan sandık sayısı: 109 Hakan Bahçetepe Başkanımız 818 oy farkıyla önde. Gaziosmanpaşa’da Hakan Bahçetepe ile tam yol ileri!”

 


gaziosmanpaşa haberleri yerel seçim haberleri Özgür Çelik haberleri

İlgili Haberler

Gaziosmanpaşa’da oy sayımı sürüyor

Gaziosmanpaşa’da oy sayımı sürüyor
Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: ‘Sandık sayısı 301 oldu, başkanımız 945 oyla önde’

Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: ‘Sandık sayısı 301 oldu, başkanımız 945 oyla önde’
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten çok konuşulacak 'Gaziosmanpaşa' iddiası: 'Evrakları imha etme duyumları alıyoruz!'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten çok konuşulacak 'Gaziosmanpaşa' iddiası: 'Evrakları imha etme duyumları alıyoruz!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı

AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı
İlker İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu için veda töreninde konuştu: ‘Çok zor, çok üzgünüm’

İlker İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu için veda töreninde konuştu: ‘Çok zor, çok üzgünüm’
Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!

Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!
CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'

CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'
YSK’den ‘Isparta’ ve ‘Çorum’ kararı: Talep reddedildi!

YSK’den ‘Isparta’ ve ‘Çorum’ kararı: Talep reddedildi!
Yandaş AKİT TV Koordinatörü Coşkun, AKP'nin oy kaybının nedenlerini açıkladı!

Yandaş AKİT TV Koordinatörü Coşkun, AKP'nin oy kaybının nedenlerini açıkladı!
Trafikte Cem Yılmaz’a yöneltilen soru viral oldu: ‘Araban güzelmiş, ne iş yapıyorsun?’

Trafikte Cem Yılmaz’a yöneltilen soru viral oldu: ‘Araban güzelmiş, ne iş yapıyorsun?’