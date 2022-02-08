Murat Boz da zamlara isyan etti: 'Nefes aldırmaz oldu'

08 Şubat 2022 Salı, 10:50

İğneden ipliğe gün aşırı gelen zamlara yönelik toplumun tüm kesimlerinden tepki yağıyor. Zamlar sonrası halk isyan ederken ünlü isimler de elektrik ve doğal gaza gelen zamların ardından peş peşe faturalarını paylaşıp tepki gösteriyor.

Genco Erkal, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Seray Sever, Yeşim Salkım, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses’ten sonra bir tepki de şarkıcı Murat Boz’dan geldi.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, önce “Zamlar geri alınsın” kampanyasını paylaştı Sonra da yeni bir paylaşım daha yaparak “Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara” ifadelerini kullandı.



