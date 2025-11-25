Geçtiğimiz günlerde AYM başvurusu yapılmıştı: Şafak Başa’nın ev hapsi kararı kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan 2.dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ev hapsi cezası kaldırıldı.
Bugün Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından aranan Başa’ya ev hapsinin kaldırıldığı bildirildi ve kelepçesini büroya teslim etmesi talep edildi.
Uzun yıllar Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Başa, İSKİ Genel Müdürü olduğu sırada 26 Nisan 2025’te gözaltına alındı.
Sağlık sorunlarına karşın uzun süre kötü şartlarda gözaltında tutulan Başa hakkında mahkeme, 30 Nisan’da “ev hapsi” kararı verdi. Kararın ardından Başa, 210 gün ev hapsinde tutuldu.