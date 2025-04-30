İstanbul Tabip Odası’ndan ‘Şafak Başa’ çağrısı

Yayınlanma: 30.04.2025 - 00:03

Güncelleme: 30.04.2025 - 00:03

İstanbul Tabip Odası’nın sosyal medya hesabında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmalıdır. Meslek odamız tarafından basına yansıyan haberlerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şafak Başa’nın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ardından meslek odamıza avukatı tarafından iletilen tıbbi kayıtlar incelemiş ve sağlık durumu ayrıntısı ile öğrenilmiştir.

Koroner arter hastalığı nedeniyle 2020 yılında 3’lü by-pass ameliyatı geçiren Şafak Basa’ya 04.03.2025 tarihinde koroner anjiografi ve by-pass kontrolü yapıldığı; bir damarda tam tıkanıklık, ayrıca 2 ayrı bölgede p'e varan darlık mevcut olduğunun raporlandığı, hastanın kardiyoloji-kalp damar cerrahisi konseyine çıkartıldığı ve operasyon (açık kalp ameliyatı) önerildiği görülmüştür. Önceki tıbbi kayıtlar ve yakın tarihli konsey sonucu, hastanın ameliyatının aciliyet arz ettiğini, takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin güçlüğünü ortaya koymaktadır. Bu nedenle hastanın sağlık hakkına erişim imkânı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz."