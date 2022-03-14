Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, katıldığı canlı yayın programında "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken 'Ahmet Davutoğlu' iddiasını ortaya attı.
Flash TV'de Gizem Fidan'ın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu üzerine "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu" yanıtı verdi.
Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olacak isimle ilgili tarifte bulunduğu sözlerine işaret edip "Bu ifadeleri okuduğum zaman ben bir Gelecek Partili olarak bunu anlarım. Çünkü demiş ki 'devlet tecrübesi olacak, tarafsız yaklaşacak' vesaire… Bana göre benim partimin lideri bu özellikleri haiz. Tabi ki yani her parti kendi liderini doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister, isteyecektir de. Bizim de doğal Cumhurbaşkanı adayımız bizim açımızdan Ahmet Davutoğlu’dur" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Kılıçdaroğlu - Erdoğan atışması, Güldür Güldür'e konu oldu
- Kılıçdaroğlu, The Economist'in manşetinde: Tüm oklar onu işaret ediyor
- ORC'nin 'Son 3 yılın en'leri' anketinden AKP'ye kötü haber!
Video Haberler
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da ekmeğe zam
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- İngiliz pilottan ayrılık sinyali!
- Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe test şartı
- Bu hafta 5 kitap okumanızı sağlayacak kitap önerileri
- Efsane futbolcu geri döndü!
- Genco Erkal'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
- 'Bu savaşın galibi yok'
- Yüzde 36 zamlanan araç muayene ücretleri cep yakıyor
- Apple ürünlerini bekleyen büyük tehlike!