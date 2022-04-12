Gelecek Partisi Sarıyer, 150 ailenin 150 bin TL’lik borcunu ödedi
Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, ilçede bulunan bir mahallede esnafa borçlanan 150 ailenin yaklaşık 150 bin TL'lik borcunu teşkilat yönetimi olarak ödediklerini duyurdu.
Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili ve ilçe yöneticileri, Çayırbaşı Mahallesi’nde bulunan bir işletme sahibinden veresiye defterini satın alarak yaklaşık 150 ailenin 150 bin TL civarındaki borcunu ödedi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Erhan Vergili, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz, özellikle dar gelirli aileleri çok zoru durumda bıraktı. Vatandaşlarımız yiyecek yemek bulamıyor, hayatlarını borçla idame ettiriyor. Çayırbaşı Gençlik Birliği ve Mahalle Başkanımız Mustafa Er, bizimle temasa geçti. Çayırbaşı Mahallesi’nde çok fazla ihtiyaç sahibi olduğunu söylediler. Şahsım ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz de gelen talebi değerlendirdik ve yaklaşık 150 ailenin 150 bin TL civarındaki borcunu ödedik" dedi.
Vergili, "Aslında yapılan hayırlarımızın çok fazla dillendirilmesi taraftarı değilim. Biz bunu Allah rızası ve vatandaşlarımıza destek olmak için yapıyoruz. Fakat bu tarz hayırların artması için insanlarımızı teşvik etmek gerekiyor. İnşallah bu hayrımız ve çağrımız hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.
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