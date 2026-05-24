Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerde çatlak mı? Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç, genel merkeze polis çağrılmasına tepki gösterdi

24.05.2026 12:26:00
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen milletvekillerinden Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç tarafından yapılan ortak açıklama, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir" denildi.
CHP'nin mevcut yönetimine muhalif kimlikleri ile bilinen İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'den bugün yaşananlara ilişkin ortak açıklama geldi.

Açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye polisle girme kararı eleştirilerek en kısa zamanda kurultay yapılması yönünde çağrı yapıldı.

"DOĞRU DEĞİLDİR"

Açıklama, şu şekilde:

"Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır.

Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır.

Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir."

NE OLMUŞTU?

İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları ortaya atıldı.

Bunun üzerine Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslim edilmesi konusunda "gerekli işlemler"in yapılması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.  

Valiliğin açıklamasının ardından genel merkezinin çevresinde polis hareketliliği başladı. Kılıçdaroğlu tarafının talebi üzerine, parti genel merkezinin etrafında çevik kuvvet ekiplerinin arttığı görüldü.

CHP’li Murat Emir: 'Bu yapılan demokrasiye darbedir, sandığın kaçırılmasıdır' CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Merkez’in tahliyesi iddiaları ve sabah saatlerinde yaşanan gerginliğe ilişkin, “Bize bugün yapılanlar aslında demokrasiye, halk iradesine darbedir, sandığın kaçırılmasıdır” dedi.
Müdahale hazırlığı mı? Valilik açıklaması sonrası CHP Genel Merkezi'nde polis hareketliliği CHP Genel Merkezi'ne girmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu tarafının Emniyet'ten yardım talebi üzerine bina çevresinde polis hareketliliği arttı.
CHP Genel Merkezi'nde 'tahliye' gerginliği... Mahmut Tanal, elinde hortumla çatıya çıktı: Polisler geri çekildi! CHP Genel Merkezi önündeki "tahliye" gerginliği sürüyor. CHP'li vekiller ve yöneticiler nöbetine devam ediyor. Son olarak CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, elinde hortumla çatıya çıktı. Tanal'ın su sıkacağını düşünen polisler geri çekildi.