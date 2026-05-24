Müdahale hazırlığı mı? Valilik açıklaması sonrası CHP Genel Merkezi'nde polis hareketliliği

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik 'mutlak butlan' karası sonrası bu sabah CHP Genel Merkezi önünde başlayan gerginlik, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet'ten destek talebiyle tırmanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslim edilmesi konusunda "gerekli işlemler"in yapılması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine Ankara Valiliği "Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir" duyurusu yaptı.

Valiliğin açıklamasının ardından genel merkezinin çevresinde polis hareketliliği başladı. Kılıçdaroğlu tarafının talebi üzerine, parti genel merkezinin etrafında çevik kuvvet ekiplerinin arttığı görüldü.

BİNADA DİRENİŞ HAZIRLIĞI

Bina bahçesindeki CHP’liler de olası bir müdahaleye karşı gaz maskeleri takarak ve kol kola girerek bekleyişe geçti.

ANKA'nın aktardığına göre giriş kapıları, banklar ve beton saksılarla kapatıldı, katlar arası geçişlerde sınırlama getirildi. Kapılara yerleştirilen banklar, plastik kelepçelerle birbirine kilitlendi. Ayrıca binanın farklı noktalarındaki kapılar da beton saksılarla kapatıldı, bina içine de akordiyon barikatlar yerleştirildi. Bina önünde ise polisin gaz müdahalesine karşı varillere su doldurulduğu ve Genel Merkez önünde herkese medikal maske dağıtıldı.

MURAT EMİR: KİMSENİN BURNU KANAMASIN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olası polis müdahalesinde nasıl bir tutum izleyeceklerine ilişkin şöyle konuştu:

"Biz burada bu ülkenin çok partili rejimine yakışır şekilde çözülmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. Biz müzakere ettik, öğlen saatlerinde buluşmak üzere davet ettik. O süreci bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp sabah saatlerinde partiye gelinmesini zorbalık sayıyoruz. Diyalog için gelindiği iddiasını gerçek dışı buluyoruz. Bu şekilde gelinmesi güvenlik güçlerine alan açmak ve buradaki kadroları suçlu ilan etmek için. Emniyet zorla girerse bugünü kara bir leke değil, kimsenin burnunun kanamaması için elimizden geleni yapacağız."