Genelkurmay Başkanlığından Metin Gürak açıklaması: Adına açılmış hesaplar sahtedir

Yayınlanma: 20.08.2023 - 12:25

Güncelleme: 20.08.2023 - 12:26

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Metin Gürak adına açılmış sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sayın Genelkurmay Başkanı adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın faaliyetlerini Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 hafta önce yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak atanmıştı. Gürak daha önce 2. Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu.