Gereğini yapmasıyla bilinen Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan rahatsızmış

15 Aralık 2022 Perşembe, 09:34

Dün, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde gerçekleştirien davada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verildi.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın" dediği Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise "İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesine karşıyım" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Selvi yazısında karara ilişkin 'Umarım istinaf bozar' ifadelerini kullanırken "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

"Bunun bedelini sadece Ekrem İmamoğlu ödemeyecek, demokrasimiz ödeyecek. Siyaset ödeyecek. Ama benim ülkem milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir siyasetçiyi yasaklamış ülke damgasını yiyecek. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor? Unutulmasın, bu ülkeyi bir zamanlar şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Erdoğan yönetiyor. İmamoğlu hakkında verilen karar çok yanlış oldu. Dilerim istinafta düzeltilir. Ama bu hali bile çok ağır. Ama bu hali bile kabul edilemez."



