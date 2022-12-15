Gereğini yapmasıyla bilinen Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan rahatsızmış
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasağın ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın" dediği Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesine karşıyım" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Selvi yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Dün, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde gerçekleştirien davada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verildi.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın" dediği Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise "İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesine karşıyım" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Selvi yazısında karara ilişkin 'Umarım istinaf bozar' ifadelerini kullanırken "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum" dedi.
Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:
"Bunun bedelini sadece Ekrem İmamoğlu ödemeyecek, demokrasimiz ödeyecek. Siyaset ödeyecek. Ama benim ülkem milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir siyasetçiyi yasaklamış ülke damgasını yiyecek. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor? Unutulmasın, bu ülkeyi bir zamanlar şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Erdoğan yönetiyor. İmamoğlu hakkında verilen karar çok yanlış oldu. Dilerim istinafta düzeltilir. Ama bu hali bile çok ağır. Ama bu hali bile kabul edilemez."
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den