Gezi’nin piyanisti Davide Martello sınır dışı edildi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:53

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:53

Gezi direnişi sırasında İstanbul’da verdiği sokak konserleriyle tanınan Alman piyanist Davide Martello, Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Alanı’nda dün akşam gerçekleştirmeyi planladığı resital öncesinde gözaltına alındı. Martello, piyanosuna el konulduğunu ve ardından sınır dışı edildiğini açıkladı.

Martello, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 20 polis tarafından gözaltına alındığını ve kendisine "Bu akşam çalamayacağım" şeklinde bir paylaşım yapmaya zorlandığını belirtti. Ancak ikinci telefonundan yaptığı farklı bir paylaşım fark edilince karakola götürüldüğünü söyledi.

Serbest bırakılmasının ardından Kadıköy’den Bulgaristan sınırına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini ifade eden Martello, "Karakolda römorkumu arabamdan ayırmaya çalıştılar, hidrolik fren sistemine zarar verdiler. Bunu ancak Bulgaristan sınırına vardığımda fark ettim" dedi.

Piyanist, aracının zarar görmesine rağmen polis takibi nedeniyle duramadığını, ancak bir benzin istasyonunda mola vererek kaldığı otelin anahtarlarını teslim etmesi için polislere verdiğini söyledi.

"BULGARİSTAN SINIRINA KADAR TAKİP EDİLDİM"

Martello yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

Karakolda römorkumu arabamdan ayırmaya çalıştılar. Bunu başaramadılar ancak römorkun hidrolik fren sistemine zarar verdiler. Başta fark etmedim, ama Bulgaristan sınırına vardığımda römorkun lastiklerinin bozuk hidrolik fren sistemi nedeniyle aşırı derecede ısındığını gördüm.

Kadıköy’den Bulgaristan’a kadar süren yolculuk boyunca, arabam zorlansa da sivil polisler tarafından takip edildiğim için duramadım. Bir benzin istasyonunda mola verdiğimde, polislere kaldığım otelin anahtarlarını geri veremediğimi, onları otel sahibine iletmelerini rica ettim.