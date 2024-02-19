Giresun 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Giresun'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Giresun'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:42
Giresun 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Giresun'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Giresun Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 16 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 GİRESUN'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
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Aytekin Şenlikoğlu

30.306 %48,84

CHP

Kerim Aksu

30.026 %48,39

SAADET

Saim Öksüz

1.232 %1,99

TKP

221 %0,36

BTP

147 %0,24

DSP

120 %0,19


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