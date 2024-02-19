Isparta 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Isparta'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Isparta'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:19
Isparta 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Isparta'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Isparta Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Isparta'da Şükrü Başdeğirmen Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 ISPARTA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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YRP İstanbul’da destek verecek

Şükrü Başdeğirmen

50.394 %38,04

MHP

Yusuf Ziya Günaydın

40.801 %30,80

İYİ PARTİ

Gökmen Hakkı Gökmenoğlu

38.003 %28,68

SAADET

Faruk Algınkılınç

1.177 %0,89

BĞMSZ

Melih Kahveci

560 %0,42

DP

473 %0,36

BBP

356 %0,27

BTP

200 %0,15

TKP

181 %0,14

DSP

177 %0,13

VATAN

97 %0,07

BĞMSZ

Serkan Ağarlı

70 %0,05


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