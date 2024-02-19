Isparta 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Isparta'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Isparta'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Isparta Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Isparta'da Şükrü Başdeğirmen Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 ISPARTA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Şükrü Başdeğirmen
50.394 %38,04
MHP
Yusuf Ziya Günaydın
40.801 %30,80
İYİ PARTİ
Gökmen Hakkı Gökmenoğlu
38.003 %28,68
SAADET
Faruk Algınkılınç
1.177 %0,89
BĞMSZ
Melih Kahveci
560 %0,42
DP
473 %0,36
BBP
356 %0,27
BTP
200 %0,15
TKP
181 %0,14
DSP
177 %0,13
VATAN
97 %0,07
BĞMSZ
Serkan Ağarlı
70 %0,05
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