11.10.2025 16:43:00
ANKA
Gökhan Günaydın: 'Gökçek ve Topbaş dönemini incelemezsen kimseyi ikna edemezsin'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a soruşturma izni istenmesine ilişkin "Melih Gökçek’i incelemezsen, Kadir Topbaş dönemini incelemezsen, yalnızca bizim belediye başkanlarımıza araçsallaştırılmış yargı üzerinden gidersen kimseyi ikna edemezsin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemesini değerlendirdi.

Günaydın, şunları söyledi:

"Türkiye’de herhangi bir makamda olan kişinin soruşturma, kovuşturma süreçlerinden ari olması gibi bir durumu yoktur. Dolayısıyla adil yürütülebilecek bir yargılama sürecinde herkes kendisini yargıya teslim etmek zorundadır. Ancak 25 yıl boyunca Ankara’da ne yaptığı herkes tarafından bilinen, hala Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ikametgahını boşaltmamış olan Ankara’nın zırhlı arabalarını yıllarca kendisine kullanan, Beyaz Tv’yi oralardan finanse ettiren, mahdumunun evinin oralardan yapılmasını sağlayan Gökçek ve ailesine yönelik herhangi bir soruşturma, kovuşturma başlatmayan yargı sisteminin adil olduğunu bize hiç kimse söyleyemez.gökhan

Mansur Yavaş cesaretiyle, dürüstlüğüye Ankara’da örnek olacak bir çalışma sergilemektedir. Mansur Başkan'ın elbette yanındayız. Bunun yanında bir kere daha söylüyorum ki Mansur Başkan'ın dönemi de incelensin, Ekrem Başkan'ın dönemi de incelensin ama sen Melih Gökçek’i incelemezsen, Kadir Topbaş dönemini incelemezsen, yalnızca bizim belediye başkanlarımıza araçsallaştırılmış yargı üzerinden gidersen kimseyi ikna edemezsin, zaten edemiyorsun."

 

 

