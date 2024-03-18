Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayınladı: ‘5 milyon dolar için pazarlık’

TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’ın telefon kaydı olduğu ileri sürülen görüşme yayınlandı. Kayıtta, Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişiye adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar teklif ediliyor, Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 18:18
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Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Gökhan Zan’ı adaylıktan çekmesine yol açan telefon kayıtları yayınlandı.

TİP, dün gece yayınladığı yazılı açıklamayla Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ın adaylığını çektiğini duyurdu. Partinin açıklamasında bu kararın gerekçesi “Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar partimize ulaşmıştır” diye belirtildi.

Gökhan Zan ise TİP’in açıklama yaptığı sırada Hatay adliyesinde kendisi hakkında montaj ve ses kaydı iddialarıyla tehdit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Sözcü TV'nin yayınladığı ve Türkçe ile Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor. 

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Zan için AKP'li isimlere 'kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı duyuluyor.



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