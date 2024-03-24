Gökhan Zan'a tehdit iddiasında bir kişi tutuklandı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:29

Güncelleme: 24.03.2024 - 09:29

TİP, AKP ile pazarlık yaptığı ses kayıtlarının olduğu iddiasıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın, adaylığını geri çekerek Emek ve Özgürlük İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Tehdit edildiğini ifade eden Zan, söz konusu ses kayıtları hakkında şikâyette bulundu.

Zan'ın şikâyetinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, telefon görüşmesini kayıt altına aldığı iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 'silahlı tehdit' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan ifadesini aldığı Kocakaya'yı cezaevine gönderdi. Öte yandan, Kocakaya'nın suç ortağı iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.