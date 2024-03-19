Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’

Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:28

Güncelleme: 19.03.2024 - 18:50

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, “partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaları” gerekçe göstererek adaylıktan çekmişti. TİP’in “AKP’den para istediği gerekçesiyle” adaylığı geri çektiği Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ikinci ses kaydı yayımlandı.

Sözcü TV’nin yayımladığı kayda göre Zan, Kocakaya’yı ihanet suçluyor ve Hatay’a çağırıyor. Zan, Kocakaya’yı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın danışmanı Mehmet Güzel ile görüştüğünü öne sürdü.

Zan ve Kocakaya arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesi şöyle:

Zan: Kumpas olduğu hiç sorun yok ama olan sana olacak.

Kocakaya: Bunlara biri bir şey söylemiş bizim hakkımızda, ‘Gidelim tadı kaçtı buraların’ falan. Biz de tamam gidelim dedik.

“ARKAMDAN SATTIN İHANET ETTİN”

Zan: Sen şöyle yanlış yaptın. Buradan çekip gitmekle yanlış yaptın bu bir. İki, bana yanlış yaptın. Üç, sen buradan giderken bana da danışmadın yanımda yürümek için yanıma geldin ama arkamdan sattın ihanet ettin.

“MEHMET GÜZEL İLE KONUŞTUN”

Zan: Sen de araştırıldın Mehmet Güzel ile birlikte konuştuğun ortaya çıktı. Senin buraya gelmen lazım.

Kocayaka: Benim mi? Allah Allah ben hiç konuşmadım Mehmet Güzel’le hiç hayatımda da görmedim. Hiç kimseye seninle ilgili bir şey anlatmadım.

Zan: Ben 3 haftadır Genel Merkez’e arkadaşlara söyledim. Bakın, bana şantaj kuruluyor, montaj kuruluyor, beni tehdit ediyorlar, ‘Boyun eğme, önemli, sakın geri çekilme’ dediler. Kumpas kuruldu, ses kaydı farklı yapıldı umurumda değil abi

Kocakaya: Böyle bir riske niye gireyim dostum, kariyerim var. Öpüyorum seni, dikkatli ol çalış, hadi.