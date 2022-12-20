Google aramalarında ‘eski’ belediye başkanı olarak gösterilen İmamoğlu'ndan Erdoğan göndermeli yanıt

20 Aralık 2022 Salı, 08:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada geçen günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

Mahkemenin söz konusu kararının yankıları sürerken Google'a 'Ekrem İmamoğlu' yazan yurttaşlar "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazısı ile karşılaştı. Söz konusu gelişme sosyal medyada gündem olurken İmamoğlu, Google'a AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüyle gönderme yaparak yanıt verdi.

İmamoğlu Twitter paylaşımında, "I speech kürsü" ifadelerini kullandı.

2019'daki BM İklim Zirvesi'nde Erdoğan, görevliye konuşma yapmak istediğini bu sözlerle ifade etmişti.

"BOZUK YARGI DÜZENİ..."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımında, "Bozuk yargı düzeni senin arama motoru ayarlarını da bozmuş anlaşılan… Bu kararı 16 milyon İstanbullu verir ve hatta iki kez verdi" dedi.

.@googleturkiye bozuk yargı düzeni senin arama motoru ayarlarını da bozmuş anlaşılan…

Bu kararı 16 milyon İstanbullu verir ve hatta iki kez verdi. pic.twitter.com/udkuKXQm0O — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 19, 2022

İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ongun, paylaşımında “Zorunlu Açıklama: Google Türkiye'nin tarafımıza verdiği bilgi budur. Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Tartışmaların ardından Google’da Ekrem İmamoğlu’nun unvanı tamamen kaldırıldı. Ancak Google'dan henüz bir açıklama yapılmadı.