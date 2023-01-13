Umre'ye giden İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 23:05

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 23:05

Umre'ye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Umre'de karşılaşan bir yurttaş, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Söz konusu fotoğrafta, "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevver'de karşılaştık" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu'nun, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte ziyareti gerçekleştirdiği öğrenilmişti.