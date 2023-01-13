Umre'ye giden İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte geçtiğimiz gün Umre'ye gitti. İmamoğlu ile Umre'de karşılaşan bir yurttaş, fotoğraf çektirerek "Yatsı namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevver'de karşılaştık" ifadelerini kullandı.
Umre'ye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Umre'de karşılaşan bir yurttaş, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Söz konusu fotoğrafta, "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevver'de karşılaştık" ifadeleri yer aldı.
İmamoğlu'nun, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte ziyareti gerçekleştirdiği öğrenilmişti.
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