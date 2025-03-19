Resul Emrah Şahan gözaltında: Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu olağanüstü toplanıyor

Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:22

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın evinde arama yapıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."

ŞİŞLİ BELEDİYESİ CHP GRUBU OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Gelişmelerin ardından, Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu olağanüstü toplanmaya karar verdi.

Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu bugün olağanüstü olarak toplanacaktır. Toplantı, sosyal medya hesaplarımdan ve Şişli Belediye Başkanlığı Binası önünde kurulacak ekrandan canlı olarak yayınlanacaktır. Tüm Şişlilileri destek olmak için Şişli Belediyesi önüne davet ediyorum."