Gözaltına alınmışlardı... İstanbul'da 'Diplomasız Erdoğan' sloganı atan 5 genç için karar verildi

İstanbul’da, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “Diplomasız Erdoğan” sloganı attıkları için dün gözaltına alınan 5 genç, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, gençleri “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Hakimlik ise gençleri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Gözaltına alınmışlardı... İstanbul'da 'Diplomasız Erdoğan' sloganı atan 5 genç için karar verildi
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ANKA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 14:00

İstanbul'da bir grup genç, sokakta yürürken "Diplomasız Erdoğan" şeklinde slogan attı. 

Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından sloganı atan gençler ile videoyu paylaşan kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Gençler, dün gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada alınan ifadelerinde, gençlere sloganın hakaret içerdiği belirtilerek neden böyle bir slogan attıkları soruldu. 

Gençler ise herhangi bir suç işlemediklerini ve ifade özgürlüklerini kullandıklarını belirtti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, gözaltına alınan 5 genç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 

Savcılık, gençleri "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 

Hakimlik, gençleri "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" uygulayarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Avukatlarının ise adli kontrol kararlarına itiraz edeceği öğrenildi.


Etiketler: #slogan #Recep Tayyip Erdoğan

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