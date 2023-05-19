Sinan Oğan’ın koşulları

19 Mayıs 2023 Cuma

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “ATA İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerle, bize oy veren temsilcileriyle, imza verenlerle istişareler yapacağız ve sonuçta bir karar vereceğiz” dedikten sonra, seçim sonuçlarını şöyle değerlendirmiş:

“Anketlerde yok sayıldık. Türlü türlü saldırılara maruz kaldık. Taşlı sopalı saldırılara maruz kaldık. Linçlere maruz kaldık. Ancak biz hep plana sadık kaldık. Biz ilk günden beri bu seçimlerde HDP ve HÜDA PAR gibi terörle aralarına mesafe koymayan partilere karşı tutum sergiledik. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı bizim öngördüğümüz bir şeydi. Görüyoruz ki seçimler ikinci tura kalmış gözüküyor. YSK seçimlerin daha yüzde 50’sinin sisteme girildiğini söylüyor. Aynı şekilde diğerlerine baktığımızda ise çok farklı sonuçlar görüyoruz. Seçimler ikinci tura kalacak. Değerli arkadaşlar önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süre boyunca eğer seçimler ikinci tura kalırsa bu süreçte milletimize memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız. Şu an bunu ya da şunu destekliyoruz demiyoruz. ATA İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerle bize oy veren temsilcileriyle imza verenlerle istişareler yapacağız ve sonuçta bir karar vereceğiz...”

Öte yandan Alman Der Spiegel muhabiri Maximillian Popp, Oğan’ın kendisine verdiği özel röportajı “Kılıçdaroğlu’nu ancak HDP siyasi sistem dışında tutulursa desteklerim” açıklamasıyla duyurdu. Ama Oğan bunu reddetti.

Bunları şimdilik bir yana bırakalım ve Sinan Oğan’ın kendi ağzında çıkan desteklemeyle ilgili 5 koşulu yazalım:

1- Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği,

2- Madde 66’da yer alan Türklüğün anayasadan çıkarılma girişiminin karşısında set kurulması,

3- 13 milyon sığınmacının gönderilmesi,

4- Son ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon, sonuç sarmalından kurtulması.

5- Terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına mesafe konulması.

Bu beş koşulu Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’na sınav sorusu olarak soralım:

1- Anayasanın ilk dört maddesi, Millet İttifakı’nın da tartışılmaz ilkesidir. Ama AKP geçmişte ilk dört maddeyi tartışma konusu yaptı. HÜDA PAR, karşı olduğunu ilan etti. Cumhuriyet Devrimleri’ne karşı olan Yeni Refah Partisi’nin (YRP) anayasanın ilk dört maddesine karşı olduğu kendi beyanlarında yer almaktadır.

2- İkinci Cumhuriyet1 adlı kitapta Türkiye’de bulunan 27 etnik grubun resmen kabul edilmesini isteyen ve “Türkiye Türklerindir gibi tezler yanlıştır” (s. 422) diyen R.T. Erdoğan anayasanın 66. maddesine karşıdır. HÜDA PAR da zaten karşı olduğunu açıkladı.

3-13 milyon sığınmacıyı Türkiye’ye getiren ve bazılarına vatandaşlık veren R.T. Erdoğan, bu insanların tamamını geri göndermeyi düşünmemektedir. Kemal Kılıçdaroğlu, hiç olmazsa başta Suriye kökenliler olmak üzere sığınmacıların tamamını iki yıl içinde sınır dışı edeceğini her konuşmasında açıkladı.

4- Türkiye’de ısrarla istikrarı korumak gerektiğini düşünen ve İslami nasları Cumhuriyet yasalarının üzerinde tutan R.T. Erdoğan zenginleri daha zengin eden “faiz&enflasyon” safsatasında ısrar etmektedir. R.T. Erdoğan’ın sözünü ettiği “istikrar” 21 yıldır uyguladığı programdan ayrılmayacağını göstermektedir. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu konuda uygulayacağı programı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde açıkladı. Ve söz konusu metinde, yolsuzluklarla mücadele de yer almaktadır.

5- “Terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına mesafe konulması”: R.T. Erdoğan, geçmişte PKK ve Abdullah Öcalan ile çok yakın ilişkiler kurdu ve birlikte açılım masalı yazıp uyguladı. Şimdi araları nasıl ben bilemem. Bunu Sinan Oğan ile Ümit Özdağ kuşkusuz bilmekteler. İslamcı terör odağı olmaktan sabıkalı HÜDA PAR’ı TBMM’ye sokan R.T. Erdoğan’dır. Kemal Kılıçdaroğlu’na gelince PKK ile ilişkili olduğunu iftiracı AKP’den başka kimse iddia edemez. Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de grubu bulunan HDP’yi Millet İttifakı’na davet etmemiş ancak Yeşil Sol Parti tarafından koşulsuz desteklenmiştir. Bir de FETÖ var ki, onu ortağı Erdoğan’a sormalı...

Sonuç: Benim bu irdelemem Sinan Oğan ile Ümit Özdağ’ın koşulları Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeleri gerektiğini göstermektedir. Gerisi artık Kemal Kılıçdaroğlu’nun işi... Bu üçlünün vereceği ortak karar Cumhuriyet tarihindeki yerlerini saptayacaktır.

1 Metin Sever-Cem Dizdar, 2. Cumhuriyet Tartışmaları, Başak Yayınları, 1993.