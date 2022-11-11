Son Dakika: İmamoğlu'nun davası başladı: Kartal Kaymakamlığı'ndan 'ilçe genelinde toplanma yasağı' kararı

11 Kasım 2022 Cuma, 11:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava başladı.

Kartal Kaymakamlığı, duruşma nedeniyle ilçe genelinde toplanma yasağı ilan etti. Bu yasak, daha önce yalnızca 'adliye çevresi' için getirilmişti.

İmamoğlu'nun duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.

DURUŞMA BAŞLADI

Duruşmada, FOX TV muhabiri Gülşah İnce'nin tanık olarak dinlendi. "Görüntüler de ayan beyan ortada. Ham görüntüleri ve haberi size gönderdim. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında sarf ettiği sözleri tırnak içinde alıntılayarak aynen İmamoğlu’na sordum. O da yanıt verdi. Başka TV kanalları da vardı. Aynı gün Soylu'ya yanıt olarak haberleştirdik."

Hakim ise "Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız. Sayın Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli" dedi.

Avukat Gökhan Günaydın, hakimin sözleri üzerine, "Kayda geçmesini istiyorum" dedi.

Avukatın ifadeleri üzerine hakim, "Bu sözlerin Süleyman Soylu'ya söylenmediğini iddia eden başka biri varsa gelsin" ifadelerini kullandı.