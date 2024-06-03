Gözler Kabine Toplantısı'nda... Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:50

Güncelleme: 03.06.2024 - 15:51

Kabine'nin yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Kabine'nin gündeminde ise Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatili, emekli ikramiyesi gibi birçok konunun değerlendirilmesi bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

EKONOMİ PROGRAMI ELE ALINACAK

Toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Kabine'nin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.