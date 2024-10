Siyasilerden Gülşah Durbay'a destek mesajları: 'Siyaseti ayağa düşürenlere lanet olsun'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 21:20

Güncelleme: 04.10.2024 - 21:20

Hakkındaki iddialara yayınladığı videoyla sert yanıt veren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a siyasi parti temsilcileri ve başta kadın belediye başkanları olmak üzere destek mesajları gelmeye devam ediyor.

"DURBAY’IN HER DAIM YANINDAYIZ"

İşte destek mesajlarından bazıları:

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: O bir kadın. O bir İnsan. O bir Başkan. O bir Onurlu duruş. Adı: Gülşah Durbay. Uğradığı iftiralara karşı hala ayakta. Hastalığı bile onu yıldıramamış. Siyaseti çirkinleştiren her çukur tipe yazıklar olsun. Siyaseti ayağa düşürenlere lanet olsun.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: Şu siyasette tek bir kadın yoktur ki bir yere geldiğinde alenen ya da ardından gizli gizli 'filancanın sevgilisi' ilan edilmesin. Derhal edilir; zira bir kadının, hele genç bir kadının, tek başına emeğiyle bir şey becermesi asla mümkün değildir bu at gözlüklülerin gözünde. Kadınların başardığı her şey olsa olsa yüce erkeklerimizin 'bi' şeylere karşılık' lütfettiği sadaka olabilir. Dediğin gibi; asla unutma ve affetme. Sadece sana değil, bu ülkede bir şeyleri değiştirmeye niyet eden her kadına yapılıyor bu hakaret. Biz de affetmeyeceğiz. Çok geçmiş olsun. Biliyorum senesi dolmadan defetmiş olacaksın bu musibeti de ve dimdik devam edeceksin yoluna.

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya: Alçakça bir saldırıyla hedef alınmaya çalışılan Şehzadeler Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız sevgili Gülşah Durbay’ın her daim yanındayız.

Alçakça bir saldırıyla hedef alınmaya çalışılan Şehzadeler Belediye Başkanımız , yol arkadaşımız sevgili Gülşah Durbay’ın her daim yanındayız! @GulsahDurbay https://t.co/g9nlMWEBrb — Dr.Asu Kaya (@AsuKaya80TBMM) October 4, 2024

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce: Hem hastalığınız hem de uğradığınız çirkin saldırılara karşı yanınızdayız, arkanızdayız. Çağımız algı savaşları çağı. 'Algı yapmak' adı altında her türlü çirkinlik normalleştirilmeye çalışılıyor. Böyle saldırıları asla normalleştirmeyeceğiz. Bunlardan medet umanların hep kaybedeceği bir ülke için mücadeleye devam. Bu zor günlerden güçlenerek çıkacağız, hep beraber. Daima dayanışmayla. Geçmiş olsun Gülşah Başkanım.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek: Türkiye’de siyaset hiçbir zaman bu kadar aşağılık yapılmamıştı. Hiçbir değer, siyaset uğruna bu kadar yok edilmemişti. Ahlak bu derece ortadan kalkmamıştı. Kişisel hırs, siyasi ikbal uğruna yol arkadaşımız, sevgili dostumuz Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’a atılan iftira, 'rakiplerimizin' düştüğü seviyeyi gösteriyor. Biz sevgili başkanımızın sağlığı için kaygılanırken bu aşağılık iftira ile karşı karşıya kaldık. 76 yıl sonra Manisa’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağının dalgalanmasını, Şehzadeler’de 36 yaşında kadın Belediye Başkanının kazanmasını hazmedemeyenler bel altı iftiralarla, çamur atarak rövanş almaya çalışıyor. Önceliğimiz elbette sevgili Gülşah Başkanımızın sağlığı. Ama kimse unutmasın; ne Genel Başkanımız Özgür Özel, ne Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay, ne İl Başkanımız İlksen Özalper ne de ben bir adım geri atmayacağız, bir kelime eksik konuşmayacağız. Bu siyaset dilini dün reddettik, bugün reddediyoruz yarın da reddedeceğiz. Her zaman karşısında olacağız. Halkımızı da bu saldırılara karşı tavır almaya davet ediyoruz.

"KADINLARIN BİRLİĞİ SARSILMAZ…"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu: Canım başkanım seni çok seviyor ve hep yanındayız. En kısa sürede bu zor günleri atlatacağına tüm kalbimle inanıyorum. Alçakların iftiralarında boğulacağı inancımla sevgiyle kal…

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın: Biz kadınlar, yalnızca fiziksel şiddet, taciz ve cinayetlerle karşı karşıya değiliz; aynı zamanda vicdansız hesaplaşmaların, manipülasyonların ve iftiraların da hedefindeyiz. Ancak unutulmasın ki, siyasette de varız, kararlı duruşumuzla her türlü saldırının karşısında dimdik ayaktayız. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a yapılan aşağılık saldırılar, kadınların siyasi mücadeledeki varlığına yönelik bir tehdit değil, aksine bizleri daha da kenetleyen bir güçtür. Kadınların birliği sarsılmaz… Sesimizi kısmaya çalışanlara inat, hep birlikte daha da yükseleceğiz. Gülşah Başkanım, bil ki bu yolda asla yalnız değilsin.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: Geçmiş olsun Gülşah Başkanım. Siyasi emelleri için alçakça söylemlerde bulunmaktan kaçınmayan kumpasçıları da lanetliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm fertleri olarak birlik ve dayanışma içinde olacak, karşımızdaki bu komplo ordusuna karşı dimdik durmaya devam edeceğiz.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: Kötüler kötüdür. Acil şifa diliyorum; yan yana, omuz omuzayız.

"NE YAPARSANIZ YAPIN KADINLARIN YÜKSELİŞİNİN ÖNÜNE GEÇEMEZSENIZ"

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu: Sayın Başkanım; geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Söylediğiniz gibi, kirli ve hastalıklı zihniyet yenilmeye mahkumdur; tıpkı yeneceğiniz hastalık gibi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli: Ailem, siyasete adım attığım günden bu yana, 'Kızım, Türkiye’de kadın olarak siyaset yapmak ateşle oynamak gibi bir şey. Ne iftiralar biter ne kirli yalanlar… Ne olur uzak kal.' der. 15 sene boyunca, hayatta en sevdiğim şey olan ülkem ve insanımız uğrunda çalışmak ve çabalamaktan hiç vazgeçmedim. Belediye başkan adayı olduğum günden beri hakkımda atılmadık iftira, söylenmedik yalan kalmadı. Daha da acısı; bu yalanlar, siyasi rakiplerimizden çok, partimizin kurultay iradesine zerre saygısı olmayan, partimizin birinci olmasını hazmedememiş sözde 'parti sevdalıları' tarafından yapıldı. Beni tanıyanlar bilir ve hatta çok da kızarlar suskunluğuma; hakkımda söylenenleri tek bir gün bile umursamadım. Aynı zavallı güruh, 2 Ağustos’tan bu yana, sağlığıyla ilgili çok güçlü bir mücadele veren dostum, Gülüm; Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah’a çok aşağılık ve çirkin bir şekilde saldırıyorlar. Ben de haftalardır ona kendimden örnek verip, bu zavallı zihinleri umursamamasını söylemiştim. İki haftadır, alanlarında uzman hekimlerimizle, hem onun büyük bir aşkla bağlı olduğu görevini sürdürebileceği hem de en iyi şekilde tedavi olabileceği yol haritasını oluşturmaya çalıştık. Nihayetinde dün, Gülüm’ün kemoterapi tedavisi başladı ve biz onun yeniden doğacağı bir yolculuğa çıktık. Aynı gün, hazımsız yalancılar da tekrar işe koyuldular ve yine çirkin yalanlarıyla klavye mesailerine başladılar. Bugün, bana iftira edilen günlerdeki kadar umursamaz olmayacağım, olamayacağım. Siz hazımsız, Cumhuriyet Halk Partisi’nin güveleri, başarı düşmanları ve hainler; o kirli yalanlarınızı, zavallı hayal dünyanızı ve aşağılık komplekslerinizi Sayın Genel Başkanımızın, dostumun ve partimizin başarısı üzerinden uzak tutacaksınız. Sizin yalanlarınızın ve hayal dünyanızın, milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını, 40 yıl sonra 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye’nin birinci partisi olarak ispat ettik. Sizin kodlarınız çözüldü, maskeleriniz çoktan düştü. Son çırpınışlarınızı da her zaman sığındığınız en aşağılık yoldan; kadınlara iftira atarak yapıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, kininizin, partimizin iktidar yolculuğunun ve kadınların yükselişinin önüne geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı: Siyasi menfaatleri uğruna hiçbir değer tanımayan alçaklar, kanserken bile bütün gücüyle bu ülkenin geleceği için savaşanlara karşı elbet kaybedecekler. Ahlaksızlığı da hastalığı da yeneceğiz başkanim. Her zaman yanındayız. İyileşeceksin ve birlikte çok daha güçlü savaşacağız.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: Organize kötülüğe karşı Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın yanındayız.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman: Genç bir kadının, sağlık sorunlarının yanında iftiralarla da mücadele etmek zorunda bırakılması ne acı. Sonuna kadar yanındayım Gülşah Durbay, birlikte iyileşeceğiz.