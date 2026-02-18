Gürsel Tekin'den Prof. Dr. Cem Baykal'a 'zübükzade' davası

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin görevine devam ediyor. Tekin, sosyal medyadan kendisini eleştirenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Gürsel Tekin’in saygın bir siyaset adamı olduğu ifade edilerek, “Müvekkil Gürsel Tekin, 30 yıllık siyasi hayatı bulunan, yerel ve uluslararası milletler tarafından tanınan ve bu tanınırlığını yürüttüğü üst düzey görevleri layıkıyla yerine getirmesi neticesinde kazanan bir siyaset adamıdır. Ülkemiz siyaseti için birçok politikanın oluşmasına büyük katkıları olan müvekkil, gerek siyasette ve gerekse demokrasi atılımlarında elde ettiği başarılar herkesin malumudur… Müvekkilin özel yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde örnek olduğu ve bu hassasiyetlerle hareket ettiği tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikârdır” denildi.

BirGün'ün haberine göre; hakkında suç duyurusunda bulunulanlar arasında Prof. Dr. Cem Baykal da yer alıyor.

'KAMU GÖREVLİSİ' VURGUSU

Suç duyurusunda, Tekin’in kayyım olarak atandığı için “kamu görevlisi” sıfatı taşıdığı da belirtilerek; “Tekin mahkeme tarafından görevlendirildiğinden kamu niteliğine haiz bir görevi icra ve ifa etmektedir. Cem Baykal adlı kişi, müvekkile Twitter isimli sosyal medya sitesi üzerinden hakaret ederek müvekkilin kişilik haklarını ihlal etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Cem Baykal’ın şu sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılması istendi. Suç duyurusunda Baykal’ın “Zübükzade kayyum Gürsel Tekin ilk hamlesini yaptı‘' şeklindeki paylaşımına da yer verildiği görüldü.