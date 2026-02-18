Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gürsel Tekin'den Prof. Dr. Cem Baykal'a 'zübükzade' davası

Gürsel Tekin'den Prof. Dr. Cem Baykal'a 'zübükzade' davası

18.02.2026 17:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gürsel Tekin'den Prof. Dr. Cem Baykal'a 'zübükzade' davası

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, sosyal medyadan kendisine "Zübükzade kayyum" diyen Dr. Cem Baykal hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin görevine devam ediyor. Tekin, sosyal medyadan kendisini eleştirenler hakkında da suç duyurusunda bulundu

Suç duyurusunda, Gürsel Tekin’in saygın bir siyaset adamı olduğu ifade edilerek, “Müvekkil Gürsel Tekin, 30 yıllık siyasi hayatı bulunan, yerel ve uluslararası milletler tarafından tanınan ve bu tanınırlığını yürüttüğü üst düzey görevleri layıkıyla yerine getirmesi neticesinde kazanan bir siyaset adamıdır. Ülkemiz siyaseti için birçok politikanın oluşmasına büyük katkıları olan müvekkil, gerek siyasette ve gerekse demokrasi atılımlarında elde ettiği başarılar herkesin malumudur… Müvekkilin özel yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde örnek olduğu ve bu hassasiyetlerle hareket ettiği tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikârdır” denildi.

BirGün'ün haberine göre; hakkında suç duyurusunda bulunulanlar arasında Prof. Dr. Cem Baykal da yer alıyor.

'KAMU GÖREVLİSİ' VURGUSU

Suç duyurusunda, Tekin’in kayyım olarak atandığı için “kamu görevlisi” sıfatı taşıdığı da belirtilerek; “Tekin mahkeme tarafından görevlendirildiğinden kamu niteliğine haiz bir görevi icra ve ifa etmektedir. Cem Baykal adlı kişi, müvekkile Twitter isimli sosyal medya sitesi üzerinden hakaret ederek müvekkilin kişilik haklarını ihlal etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Cem Baykal’ın şu sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılması istendi. Suç duyurusunda Baykal’ın “Zübükzade kayyum Gürsel Tekin ilk hamlesini yaptı‘' şeklindeki paylaşımına da yer verildiği görüldü.

 

İlgili Konular: #Gürsel tekin

İlgili Haberler

Kayyım Gürsel Tekin'den 'disiplin' hamlesi
Kayyım Gürsel Tekin'den 'disiplin' hamlesi CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan’ı 'geçici çıkarma' talebiyle disipline gönderdi.
Berkay Gezgin'den Gürsel Tekin'e: 'Abilik tavsiyesi alacağım son kişi'
Berkay Gezgin'den Gürsel Tekin'e: 'Abilik tavsiyesi alacağım son kişi' CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CHP PM eski üyesi Berkay Gezgin hakkında, "Kalbini ve ilkelerini kaybetme, her zaman hatırla. Abilik tavsiyesi" ifadelerini kullandı. Gezgin, Tekin'e yanıt verdi.
Kayyım Gürsel Tekin'in ekibindeydi: İhraç edilen delegeden skandal 'Gülşah Durbay' paylaşımı!
Kayyım Gürsel Tekin'in ekibindeydi: İhraç edilen delegeden skandal 'Gülşah Durbay' paylaşımı! CHP’den ihraç edilen Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ölümünü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bağlayan skandal bir paylaşım yaptı.