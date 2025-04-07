Güvenoyu kurultayı!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 04:00

Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bütün salonlarının dolup taştığı, Anadolu’nun her ilinden yurttaşların buluştuğu bir gün yaşadık.

CHP’nin 21. olağanüstü kurultayı, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’nı perçinlediği, güven tazelemekten öte tam yetki aldığı bir kilometre taşı oldu.

Özgür Özel 1171 geçerli oyun tamamını alarak CHP tarihinde seyrek görülen bir başarıya imza attı. İçinden geçtiğimiz süreçte CHP’de bütünlüğü sağlamak çok önemliydi. Özel’e verilen oyların İmamoğlu’nun mücadelesine destek anlamına da geldiğini vurgulamak gerekli. Cesur, kararlılık dolu mesajlarıyla İmamoğlu da salondaydı!

İktidar, CHP’ye yönelik hesaplarını hep şu beklentiler üzerine kurdu:

-Parçalanacaklar...

-İç savaş yaşayacaklar...

-Yeni parti doğacak...

-Birbirlerine girecekler...

Dün bütün bunlara şu yanıt verildi:

-CHP, iktidar saldırılarına karşı tam bir bütünlük içindedir. Kutuplaşma yok, kucaklaşma var!

Bu aşamadan sonra iktidar, CHP Genel Merkezi’ne siyanür bombası atsa da parçalayamaz.

Özel’in altını çizdiği “Ahlaki ve psikolojik üstünlük bizde” tanımı dün kurultay salonlarına da yansıyordu. Katılımcıların yüzünde saldırıya uğramış, cumhurbaşkanı adayı tutuklanmış bir partinin üyesi havasından çok kararlı mücadele içindeki bir hareketin neferi izlenimi vardı.

Anadolu’dan gelenlerle sohbetlerde yaşadığımız ilginç diyaloglardan biri Şırnak delegeleriyle olandı. “Bugüne kadar devlet görevlilerinin çoğu bize terörist gibi bakıyordu. Şimdi şaşkınlar” diye özetlediler durumu. Onlara göre DEM Parti tabanı robot değil. Bu iktidarın kendilerini dokuz kez aldattığının farkındalar. İktidarla DEM Parti işbirliği yapsa da bu, tabana tam işbirliği olarak yansımayacak!

CHP dün yeni bir ivme daha kazandı. Özel, daha büyük bir güç ve sorumluluk aldı.

Şimdi milletin içinde çoğalma zamanı...