Habersiz siyasi parti üyeliği skandalı büyüyor: 'Partinin adını bile duymadım'

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:41

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti üyeliğinin habersiz değiştirildiğini, “CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis’ten” sözleriyle duyurmuştu. Özcan’ın ardından e-Devlet sistemi üzerinden siyasi parti üyeliğini kontrol eden çok sayıda yurttaş farklı siyasi partilere habersiz üye olduğunu öğrendi.

Cumhuriyet.com.tr’ye ulaşan yurttaş bilgileri dışında Cumhuriyet ve Adalet Partisi’ne (CAP) üye yapıldığını öğrendi. Ankara’da yaşayan atama bekleyen öğretmen U. K. “Cumhuriyet ve Adalet Partisi – Bingöl Karlıova Teşkilatı 2022/1 dönem aktif üyesisiniz” yazısıyla karşılaştı.

"PARTİNİN ADINI BİLE DUYMADIM"

Cumhuriyet’e konuşan U. K.,“e-Devlet platformu siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı üzerinden yaptığım sorgulama neticesinde CAP Bingöl Karlıova Teşkilatına üye yapıldığımı öğrendim. Zaten öğrendikten sonra aynı gün içerisinde yine e-Devlet platformu siyasi parti üyeliği iptal başvurusu ekranı üzerinden istifa ettim” dedi.

'TÜRKİYE'DE TEŞKİLATLANIYORUZ' YANITI VERDİLER

“Daha önce bu partinin adını bile duymadım. Ben hayatımda Karlıova’ya da Bingöl’e de gitmedim. Yakınındaki şehirlerden bile geçmedim” diyen U.K. şunları kaydetti:

“Üye yapıldığımı öğrendikten sonra ilgili partinin numarasını buldum, aradım ve nasıl böyle bir durum olabilir diye sordum. ‘Yeni yeni tüm Türkiye’de teşkilatlanıyoruz, bir tanıdığınız vermiş olabilir’ dediler. Benim imzam gerekiyor nasıl benim imzam olmadan yaptınız diye sorduğumda ise bir şey diyemediler ve üstüne üyeliğimi silmek için T.C. kimlik numaramı istediler. Vermeyince de siz bilirsiniz deyip kapattılar”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

U.K. açılamasının devamında, “Bu üyelik benim bilgim ve isteğim dışında; rızam ve ıslak imzam olmadan yapılmıştır. Bu olayın araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum” ifadelerini kullandı.

SENDİKA GENEL BAŞKANINI BİLE ÜYE YAPMIŞLAR

U.K.’nin yanı sıra birçok yurttaş bilgileri dışında Cumhuriyet ve Adalet Partisi’ne üye yapılmalarına sosyal medyadan tepki gösterdi. Tabip-Sen Genel Başkanı Ahmet Erçek, “Birçok kişide görünce ben de bir bakayım dedim ve ne göreyim; meğer ben de bir siyasi partiye üyeymişim. Hem de adını ilk kez duyduğum bir siyasi partiye. Hemen istifa ettim ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyorum” diyerek tepki gösterdi.

"KİMLİK BİLGİLERİME NASIL ULAŞTINIZ?"

Bir yurttaş ise “Cumhuriyet ve Adalet Partisi diye bir partiye üye yapılmışım e-Devlet’e göre! Bunlar nasıl benim başvurum olmadan beni üye yapabiliyorlar? Şimdi bu partiden ayrılmak için ‘istifa et’ yapsam yarın öbür gün saçma sapan bir sebepten başıma bir iş gelirse ne olacak?” ifadelerini kullandı. Başka bir yurttaş ise “Hangi hakla rızam dışında bir partiye üye yapıyorsunuz beni? Kimlik bilgilerime hangi merciler aracılığıyla ulaştınız?” sorusunu yöneltti.