Hablemitoğlu suikastı davasında 'reddi hakim' talebi kabul edilmedi

Yayınlanma: 17.07.2023 - 18:04

Güncelleme: 17.07.2023 - 18:04

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Temmuz 2023'te görülen duruşmada, Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın söz alarak, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesinin "ihsası rey" niteliğinde olduğunu savunmuştu. Bozkır'ın, davanın en kritik sanığı olduğunu, bu yüzden heyetin tarafsızlığını yitirdiğini öne süren Barkın, reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "hakimin reddi veya çekinmesi" koşullarının bulunmaması nedeniyle reddi hakim talebinin reddine hükmetmişti.

Barkın'ın bu karara itiraz etmesi üzerine dosya Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Talebi değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim koşullarının bulunmadığına hükmederek, itirazı reddetti ve dosyayı Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İDDİANAMEDEN

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme, 18 Mayıs'taki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.