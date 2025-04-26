Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:40

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:40

İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Hakan Aplak kimdir? İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak neden gözaltına alındı?

HAKAN APLAK KİMDİR?

Hakan APLAK, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. 1995 yılında Kocaeli Üniversitesi İşletme Meslek Yüksek Okulu’ndan, 2003 yılında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

HAKAN APLAK'IN KARİYERİ

Hakan APLAK, 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda Zabıta Memuru olarak göreve başladı. Müdürlük bünyesinde Komiser Yardımcısı ve Komiser olarak çeşitli birimlerde görev yaptı. 2009 – 2014 yılları arasında İBB Trakya Zabıta Amirliği’nde zabıta amiri olarak görev yaptı. 2014 yılında Zabıta Müdür Yardımcısı olan Hakan APLAK, 2016 yılında Trakya Bölgesi Kurucu Zabıta Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

HAKAN APLAK EVLİ Mİ?

2018 yılında İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü olarak atanan Hakan APLAK, evli ve iki çocuk babasıdır.

HAKAN APLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.