Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:31

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:31

İBB Eski Genel Sekreteri Turgut Tuncay Önbilgin, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Turgut Tuncay Önbilgin kimdir? İBB Eski Genel Sekreteri Turgut Tuncay Önbilgin neden gözaltına alındı?

TURGUT TUNCAY ÖNBİLGİN KİMDİR?

Turgut Tuncay Önbilgin, 1962 yılında Erzurun'da dünyaya gelmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1989 yılında ABD'nin Toledo Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (MBA) yapmıştır.

TURGUT TUNCAY ÖNBİLGİN'İN KARİYERİ

Önbilgin, 1990 yılında TÜPRAŞ'ta bütçe kontrol müdürlüğünde uzman olarak göreve başlamış, ardından yatırımcı ilişkileri müdürü olarak şirketin halka arz ve özelleştirme çalışmalarında yer almıştır. TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesinin ardından yatırımcı ilişkileri ve stratejik planlama müdürü ve finansal planlama ve yönetim raporlama direktörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey ve kurumsal yönetim derecelendirme lisanslarına sahiptir.

TURGUT TUNCAY ÖNBİLGİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.