Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:35

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:35

İBB Eski Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? İBB Eski Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu neden gözaltına alındı?

MEHMET ÇAKILCIOĞLU KİMDİR?

Mehmet Çakılcıoğlu, 1961’de Tekirdağ’da doğdu. TED Ankara Koleji’nde mezun olduktan sonra 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdi. 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden Yüksek Kent Plancısı, 1996 yılında da yine aynı üniversiteden Dr. Kent Plancısı ünvanını aldı.

MEHMET ÇAKILCIOĞLU'NUN KARİYERİ

Çakılcıoğlu, 1989-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 2008-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlıklı Kentler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü olarak görev yaptı. 2008 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Nisan 2014-Haziran 2019 tarihleri arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Çeşitli dergilerde yayınlanmış ve çeşitli kongre, seminer, panel, akademik toplantılarda sunulmuş çok sayıda bilimsel eseri bulunmaktadır.

MEHMET ÇAKILCIOĞLU EVLİ Mİ?

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Mehmet Çakılcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

MEHMET ÇAKILCIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.