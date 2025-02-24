Hakkında siyasi yasak isteniyor... CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Cumhuriyet'e konuştu: 'Bu olaylar yalnızca azmimizi artırıyor'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:40

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı ve Parti Meclis Üyesi Cem Aydın hakkında, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan bir paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkemenin incelemesinin ardından kabul edilirken Aydın'ın 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

HAFTADA 3 GÜN İMZA

Hakkındaki davaya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Aydın, adli kontrol şartları kapsamında her hafta salı, perşembe ve pazar günleri imza verdiğini ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğuna dikkat çekerek "Güne imzayla başlayıp imzayla kapatıyoruz. Bir gençlik kolları başkanı olarak yurtdışına çıkışım ve seyahat özgürlüğüm engellenmiş durumda" dedi.

Yargının uzun süredir siyaseti dizayn etmek üzerine kullanıldığını belirten Aydın "Söz konusu baskı politikaları bizi yıldıramaz. Daha dün 81 ilde eş zamanlı erken seçim çalışmasına başladık. Kırmızı yelekli arkadaşlarımız artık her yerde olacak. Erken seçimi gençler getirecek demiştik. Bunu daha da hızlandırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu olaylar yalnızca bizim azmimizi artırıyor" dedi.

GENÇLİK KOLLARINA ÜYE BAŞVURULARINDA DA 20-25 KATLIK ARTIŞ

CHP'nin 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçim için parti üyeliklerinin son zamanda arttığı belirtilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ocak ayının başında açıkladığı son verilere göre CHP'nin 1 milyon 532 bin üyesi bulunurken CHP kurmayları, bu sayının ön seçim kararının ardından hızla arttığını duyurmuştu.

Aydın, ön seçim kararının ardından CHP'nin Gençlik Kolları yapılanmalarına yapılan yeni başvuruların da normal sayının 20-25 katına çıktığını söyledi.