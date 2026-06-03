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'Haksız kazanç' iddiası: Vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı

'Haksız kazanç' iddiası: Vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı

3.06.2026 14:47:00
Güncellenme:
AA
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'Haksız kazanç' iddiası: Vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı

Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar aracılığıyla randevuları kapatıp haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen firmalar Meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yedi şirketin incelemeye alındığını duyurdu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Vize başvuru aracılığı hizmeti sunan firmaların hizmet ve tanıtımlarına ilişkin olarak, Reklam Kurulu tarafından 6'sı resen incelemeye alınan 7 farklı şirket hakkında 6502 sayılı Kanun'un 61'inci ve 62'nci maddeleri kapsamında incelemeler devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Bolat, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in, vize başvurularında aracılık hizmeti sunan işletmelerin denetimine ilişkin yazılı soru önergesine cevap verdi.

Türkiye'de vize danışmanlık hizmeti sunan şirketlerin hizmetlerine ilişkin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. ve 62. maddelerinde aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar kapsamında Reklam Kurulunca gerek başvuru üzerine gerekse de resen inceleme yapıldığını hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"2023 yılı itibarıyla, 6502 sayılı Kanun'un 61'inci maddesi kapsamında tüketicileri aldatıcı-yanıltıcı reklamlara yer verdiği değerlendirilen 1 şirket hakkında anılan reklamları durdurma, bir diğer şirket hakkında da anılan reklamları durdurma ile birlikte idari para cezaları uygulanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte vize başvuru aracılığı hizmeti sunan firmaların hizmet ve tanıtımlarına ilişkin olarak, Reklam Kurulu tarafından 6'sı resen incelemeye alınan 7 farklı şirket hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 61'inci ve 62'nci maddeleri kapsamında incelemeler devam etmektedir."

1187 BAŞVURU YAPILDI

Vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların sundukları hizmetlerin fiyatlandırılması, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri bakımından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını belirten Bolat, Bakanlığa intikal eden tüketici şikayetlerinin, uyuşmazlık çözüm mercilerine yönlendirildiğini bildirdi.

Bolat, tüketiciler tarafından son 5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetlerine ilişkin 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu iletildiğini, uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla bu başvuruların 6502 Sayılı Kanun kapsamındaki hak arama yollarına yönlendirildiğini belirtti.

Bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla "şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi" gibi iddiaları içeren başvuruların Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarına da iletildiğini aktaran Bolat, "Tüketici Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumlara yönelik son 5 yılda tüketici hakem heyetlerine 1187 başvuru yapıldığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #vize başvurusu

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