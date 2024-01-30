Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:25

Güncelleme: 30.01.2024 - 16:25

Halk üzerinde taşıdığı yükün nedenini bilmek zorunda

Vatandaş yoksullukla mücadele ederken devletin yaptığı absürt harcamalar katlanılamaz noktaya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kağıt üstünde kalan “kamu harcamalarını kısıtlayın” talimatına daha en başta Cumhurbaşkanlığı uymuyor.

Gelin bunu size rakamlarla kanıtlayayım…

Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı her ay nizami olarak mali tablolarını yayınlıyor. Mali raporlama açısından en şeffaf kurumlardan biri dersek hata yapmış olmayız.

Yayınlanan tabloların içinde “Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu” yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimlerin harcamalarını bu tabloda görebiliyorsunuz.

Ben bu verileri her ay takip ediyorum ve kamuoyuna aktarıyorum.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı Koruma giderlerini sosyal medyada X (eski adıyla Twitter) hesabımdan paylaşıyorum.

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Koruma giderleri şu şekilde gerçekleşti:

Ocak 99 milyon 991 bin TL

Şubat 168 milyon 761bin TL

Mart 245 milyon 98 bin TL

Nisan 318 milyon 434 bin TL

Mayıs 391 milyon 85 bin TL

Haziran 472 milyon 142 bin TL

Temmuz 583 milyon 490 bin TL

Ağustos 693 milyon 420 bin TL

Eylül 800 milyon 678 bin TL

Ekim 907 milyon 308 bin TL

Kasım 1 milyar 12 milyon TL

Aralık 1 milyar 77 milyon TL

Toplam 6 milyar 770 milyon TL gider oluşmuş.

Yani 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Koruma Gideri; Aylık 564 milyon, haftalık 130 milyon TL, günlük 18 milyon TL, saatlik 772 bin TL olarak gerçekleşti.

Bakın bu Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden Cumhurbaşkanlığı için harcanan rakam sadece. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesi 6.3 milyar TL olarak belirlenmişti. Toplamda 13 milyar liralık bir paradan bahsediyoruz.

Yani toplamda 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı gideri aylık 525 milyon TL, haftalık 121 milyon TL, günlük 17 milyon TL, saatlik 718 bin TL oldu. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı için toplam bütçeden aylık 1 milyar TL, haftalık 251 milyon TL, günlük 35 milyon TL, saatlik 1.4 milyon TL harcandı.

İnanılmaz rakamlar.

Peki, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi ne kadar belirlendi?

Cumhurbaşkanlığı bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 93 arttı 12 milyar 300 milyon TL olarak Genel Kurul’da onaylandı.

Emniyet bütçesinden harcanacak olan koruma gideri hariç.

Bu rakam şöyle kabataslak 2024 yılında 25 milyar lirayı bulacak gibi görünüyor. Hayırdır savaşta mıyız? Neyin gideri bu?

Ben de biliyorum PKK tehdidi FETÖ tehdidi var. Seçilmiş Cumhurbaşkanı sonuna kadar korunacak. Ama bunun dışında Cumhurbaşkanlığı üzerinden yaşayan ATM memurları mı var bu kadar para korumaya nasıl gider açıklanmaya muhtaç konular.

Memlekette halk peynire 200 lira, tereyağına 400 lira, bir litre süte 40 lira vermek zorunda bırakılıyorsa üzerinde taşıdığı yükün nedenini de öğrenmek zorunda.