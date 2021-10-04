'Halka hizmet' diyerek lüks makam aracını paylaştı
Muş'un Sungu beldesinin AKP’li belediye başkanı Mehmet Salih Gürtürk, yeni aldığı makam aracının fotoğrafını "Halka hizmet Hakka hizmettir" diyerek paylaştı.
Muş'un Merkezi'ne bağlı 5 bin 500 nüfuslu Sungu beldesi, 7 Ağustos 2021'de 'Makam arabası' almak üzere ihale açtı.
Belediyeden yayınlanan teknik şartnamede, aracın 2021 model, çocuk koltuğu sabitleme özelliği, deri kaplı direksiyon simidi, panoramik açılır cam tavan, krom kapı eşiği gibi özelliklerde olması istendi. Yani AKP'li belde başkanı Mehmet Salih Gürtürk, ihaleye özel taleple çıktı.
Halk Tv’den Hazar Dost’un aktardığına göre, ilanda istenilen aracın rengi de "Gri veya siyah metalik içi de siyah olsun" diyerek verildi.
İhale sonucu 29 Eylül 2021'de sözleşme imzalandı. Alınan aracın maliyeti 432 bin TL. 10 bin nüfusu olan ilçeye aracı Elazığ'dan bir şirket getirdi.
Haberde, şirket yetkilisinin 'Üçüncü şahıslarla bilgi paylaşmıyoruz" diyerek konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.
‘HALKA HİZMET’ NOTUYLA PAYLAŞTI
AKP'li Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, özel sipariş ettiği aracıyla çekildiği fotoğrafı Twitter hesabından "Yeni aldığımız makam aracını kıymetli Sungu halkına sunuyoruz. Göreve başladığım günden beri 'Halka hizmet Hakka hizmettir' şiarıyla belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam" sözleriyle paylaştı. Gürtürk, daha sonra paylaşımını sildi.
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