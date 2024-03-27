Hamza Dağ'a yurttaştan 'logo' tepkisi: 'Halkın içine çıkamazsınız'

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kampanyasında parti logosu kullanmamayı tercih etti. Yurttaş duruma sokakta tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:51
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir'de yapılacak seçim yurttaşlar tarafından dikkat çekmeye devam ediyor. AKP'nin adayı Hamza Dağ'ın parti logosu kullanmadan seçim kampanyası yürütmesi kentte yurttaşlar tarafından tepkilere neden oldu.

AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın seçim afişlerinde AKP logosu kullanmaması tartışmalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılmıştı. Özel AKP'li Dağ'a, "İzmir'de Erdoğan'ı, ampülü gizleyerek oy istiyorlar. Atatürk'e ve İnönü'ye iki ayyaş diye adamın resmini niye asmıyorsun?" diye sormuştu.

"BAĞIMSIZ GİBİ HAREKET EDİYORSUNUZ"

BBC Türkçe'nin hazırladığı 'İzmir gerçekten CHP'nin kalesi mi?' adlı videoda, İzmirli yurttaşların AKP'li Dağ'a logo kullanmadan siyasi kampanya yürütmesine tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Yurttaş AKP'li Dağ'a, "Bağımsız gibi hareket ediyorsunuz" dedi ardından çıkan tartışmada, "Sıkıntı sizlerden kaynaklanıyor, bizden değil. Siz gönlünüz rahat bir şekilde AKP amblemi takamıyorsunuz. Çünkü onu taktığınız zaman halkın içine çıkamayacağınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MHP KAMPANYAYI BOZMUŞTU

Öte yandan AKP'nin ittifak ortağı MHP, İzmir'de Hamza Dağ'a destek göstermek için AKP'li adayın tercihini hiçe sayarak MHP logolu internet reklamları yayımlamıştı. Bu reklamlar kentte gündem olmuştu.


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