Hanefi Avcı, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

23 Ağustos 2022 Salı, 15:25

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Avcı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da açık mektup kaleme aldı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'iftira' suçlamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a açık mektup yazan Avcı, "Bu güne kadar FETÖ, PKK vb bütün terör örgütleri, organize suç grupları ve devlet güvenligˆine yönelik faaliyet gösteren bütün yapılara kars¸ı en aktif mücadeleyi yapmıs¸ olmama ragˆmen s¸imdi 'FETÖ, PKK gibi örgütlerle irtibat, ilis¸ki var' diyerek hukuka aykırı is¸lem yapmak suretiyle s¸ahsıma iftira ettikleri anlas¸ılan I·çis¸leri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve olayda rol alan digˆer görevliler hakkında ‘Görevi kötüye kullanmak, kamu görevinin sagˆladıgˆı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle, birden fazla kis¸i tarafından iftira etmek, fikir ve düs¸ünce özgürlügˆünü engellemek’ iddialarıyla Ankara C. Savcılıgˆı’na suç duyurusunda bulundum. Ayrıca aynı mahiyette makamınıza da s¸ikâyet dilekçesi gönderdim. Ancak bu dilekçenin s¸ahsınıza iletilmeden bürokrasinin koridorlarında kayıp olacagˆı düs¸üncesiyle bu açık mektubu yazıyorum. Esasen bir süredir I·çis¸leri Bakanlıgˆı’nda hukuka, yasaların tanımladıgˆı görev, yetki kurallarına aykırı olarak is¸lemler yapıldıgˆına dair emareler vardır" ifadelerini kullandı.

Avcı, mektubunda 5 madde sıraladı:

1. Son zamanda rütbesi alınan emekli emniyet mensupları; haklarında FETO mensubu olduğu yolunda ciddi inandırıcı emareler olan kişiler değil, bakanlık ve yönetimi eleştiren kişiler olduğu, bu kişileri cezalandırmak, diğer emsallerine göz dağı vermek amacıyla bahanelerle hukuka aykırı rütbe, kimlik alma, ruhsat iptali işlemlerin yapıldığı, Bu soruşturmaların Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilinen yerleşik usul ve uygulamaları dışında usulsüz olarak yürütüldüğü,

2. İçişleri Bakanını eleştiren bazı basın mensupları hakkında soruşturmaların hukukun gerektirdiği yetkili yargı ve emniyet birimlerinden gizlenerek, Ankara’da yargı birimleri ve emniyet mensuplarınca, bu konularda bilenen usul ve esaslara uyulmadan, hukuka aykırı bir biçimde yapıldığına dair belgeli örnek olaylar vardır.

3. Basına intikal etmiş haberlere göre başka yetkili adli yargı mercilerinde soruşturmaları gereken olayları hukuka aykırı olarak yetkili olmayan Ankara’ya taşıyarak dolayısı ile kolay yönlendirdiği emniyet birimlerince soruşturma yapılmasına çalıştığı, bu taleplerini karşılamayan Ankara’da görevli savcı A. T başka yere tayinin yapıldığı basında yer almıştır. Bu durum İçişleri Bakanı’nın hukuku ihlal ederek adaleti denetiminde olan polis birimi üzerinden istediği gibi etkilemeye çalıştığını göstermektedir.

4. Yine sayın bakanın “bazı büyük yolsuzluk olaylarına karışan, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yapılan .. şüphelilerle” geçmişte makamında görüşmeler yaptığı, bu konuda basına fotoğraflar yansımıştır,

5. Soruşturma altında bulunan bazı şüphelilerin kaçması için haber salındığı yolunda yine basında yer alan iddialar vardır.