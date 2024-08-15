Bakanlık Ümit Özdağ’ı yalanladı: Hakkında soruşturma başlatıldı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın, Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından mahkemelere gönderildiği iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 23:54
Bakanlık Ümit Özdağ’ı yalanladı: Hakkında soruşturma başlatıldı!
Abone Ol google-news

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan yalanlama geldi.

Adalet Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ““Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X sosyal medya platformundan paylaşılan ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan ‘Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği’ şeklindeki iddia tamamen asılsızdır. Bakanlığımız tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmemiştir.

ÖNCE PAYLAŞIP SONRA SİLDİ

Ayrıca Ümit Özdağ’ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği ‘Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları’ ve ‘Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına’ yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. 

Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verildi.


Zafer Partisi haberleri Ümit Özdağ haberleri suriyeli haberleri Adalet Bakanlığı haberleri Soruşturma haberleri

İlgili Haberler

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'a dava açıyor: 'İçimde tuttuğum her şey dilekçede olacak'

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'a dava açıyor: 'İçimde tuttuğum her şey dilekçede olacak'
Ümit Özdağ’dan Akşener iddiası: Seçimden 1 ay önce bana ‘Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi

Ümit Özdağ’dan Akşener iddiası: Seçimden 1 ay önce bana ‘Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
Ümit Özdağ, SADAT'ın kurucusu ile anısını anlattı: 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'

Ümit Özdağ, SADAT'ın kurucusu ile anısını anlattı: 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler