Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:34

Güncelleme: 27.12.2023 - 14:34

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurttaşlar, Harun Hayali'nin neden öldüğünü araştırmaya başladı. Peki, Harun Hayali kimdir, kaç yaşında, nereli? Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali neden öldü? Harun Hayali hangi partili?

HARUN HAYALİ KİMDİR?

1 Mayıs 1962'de Sarıkamış’ta dünyaya gelen Harun Hayali, ilkokul ortaokul ve liseyi Sarıkamış’ta okuduktan sonra Kars Kafkas üniversitesi Yerel yönetimler bölümünden mezun oldu. Ticaretle uğraşmakta olan Harun Hayali bunun haricinde 2009-2014 Mahalli İdareler seçimlerinde 2 kez Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında Sarıkamış Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Hayali, Sarıkamış Belediyespor'un Kulüp Başkanlığın 2 dönem yaptı. Harun Hayali, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP'nin Sarıkamış Belediye Başkanı oldu.

HARUN HAYALİ EVLİ Mİ?

Evli olan Harun Hayali 3 çocuk babasıdır.

HARUN HAYALİ NEDEN ÖLDÜ?

8 Aralık günü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan MHP'li belediye başkanı Harun Hayali, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde bu kez beyin kanaması geçirmişti.

Harun Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmiş ve burada tedavi altına alınmıştı.

Belediye Başkanı Hayali’nin cenazesinin Kars'a getirilerek Sarıkamış’ta toprağa verileceği öğrenildi.