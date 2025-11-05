Hasan İmamoğlu’nun avukatı İsmail Emre Telci: 'Bu soruşturmada Ekrem İmamoğlu'ndan ziyade artık ailesi de hedef alınmaktadır'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında ifade vermek için sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, emniyette ifade verdikten sonra Hasan İmamoğlu’nun avukatı İsmail Emre Telci açıklama yaptı.

Telci, dün Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun, mali şube tarafından aranarak ifadeye çağrıldıklarını, bunun üzerine hemen gerekli planlamayı yaptıklarını, sabah saatlerinde ifade için geldiklerini söyledi.

Avukat Telci, "İfadeye girdiğimizde şunu gördük, gerçekten buna çok üzülerek söylüyorum. Son derece hatalı ve yalan yanlış, hazırlanmış olan bir MASAK raporundan kaynaklı olarak müvekkilime bazı sorular soruldu. Biz sorulara çok teferruatlı olarak cevaplarımızı verdik. Bilgi ve belgeleri çok ayrıntılı olarak sunacağımızı da beyan ettik. Benzer şekilde Selim İmamoğlu'na da benzer sorular sorulmuş. Avukat arkadaşlar da yine gerekli yanıtları verdiler. Nihayetinde soruların devamında dosya içerisindeki bazı etkin pişmanlıktan, tırnak içerisinde söylüyorum bunu etkin pişmanlıktan faydalananların beyanları da soruldu. Arkadaşlar çok açık bir şekilde bunu da beyan etmek istiyorum, bu etkin pişmanlık ifadelerinin tamamı yalan ve iftiradır. Zaten biz bunları nesnel belgelerle, delillerle çürütmüş bulunmaktayız. Yine buna ilişkin dekontları, belgeleri ayrıntılarıyla savcılığa vereceğiz" diye konuştu.

"YURTDIŞI YASAĞINI İFADE VERMEDEN 12 SAAT ÖNCE ÖĞRENDİK"

İfadeler alınmadan Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu hakkında dün akşam yurt dışına çıkış yasağı verildiğini hatırlatan Avukat Telci, şunları kaydetti:

"Bugün ifadeler alındıktan sonra bu hususa ilişkin bir karar verilseydi. Kararın ne olacağını biz bilemiyoruz. Belki savcılık yine benzer şekilde davranacaktı. Ama sorulara karşı vermiş olduğunuz cevaplar değerlendirilmeden, bunlar dinlenmeden dosya üzerinden hiçbir şekilde bir bilgi sahibi olunmaksızın böyle kararların verilmiş olması bize şu an yaşadığımız durumunuz hukuki olmaktan ziyade çok daha siyasi bir durum olduğunu göstermektedir. Bunu bakın çok önemle söylüyorum. Çünkü neden? Daha biz az önce ifade verdik ama ifade vermeden yaklaşık 12 saat önce basından öğreniyoruz ki müvekkiller hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş. Artı olarak bu sabah saatlerinde öğrendik ki biz o an ifadedeydik."

"DİLEK HANIM'IN DOSYADA İFADESİ DAHİ ALINMADI"

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hakkında da pasaport iptali kararı verildiğini söyleyen Telci, şöyle devam etti:

"Şimdi Dilek Hanım'ın dosyada ifadesi dahi alınmadı. Bütün bunları derledikten, toparladıktan sonra diyoruz ki belli ki bu soruşturmada Ekrem İmamoğlu'ndan ziyade artık ailesi de hedef alınmaktadır. Ailesine karşı da bir husumet görülmektedir. Şimdi Anadolu kültüründe söylememize gerek yok. Yani aile kutsaldır. Aile, kişilerin yapmış olduğu işlerden, bağımsız olarak değerlendirilmeli ve kapsam dışına kılınması gerekmektedir. Eğer dosya içerisine dahil edilecekse de çok güçlü deliller elde edildikten sonra bu sorgulamaların, bu işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Siyasi olarak görmüş olduğumuz bu dosyaya ek olarak da bir de husumet eklendiğini görmüş bulunmaktayız. Bu yargı için üzücü bir durumdur. Bu ilk defa karşılaştığımız bir olay da değildir. Türkiye'de uzun yıllardır böyle yargılamalar yapılmaktadır böyle soruşturmalar yapılmaktadır. Ama nihayetinde biz bu işin sonunda herkesin dosya içerisinde temsil etmiş olduğumuz herkesin aklanacağını biliyoruz. Zaten somut bir suçlama da getirilmediği için şu anda da zaten aklanmış vaziyettelerdir. Dosyada ilerleyen süreçlerde biz aslında bu hafta içerisinde iddianameyi bekliyorduk. Bir kere daha bakın bu çok çarpıtılmak istenen bir durum. Biz defalarca kez ne söylüyoruz arkadaşlar? İddianameyi getirin. İddianame gelsin ki bu dosyada belgeler, deliller, beyanlar açığa çıksın. Bakın arkadaşlar karanlıkta koşuyoruz. Karanlıkta deliller bize açılmaksızın, hiçbir şey dosyada bilmeksizin, basından duyduklarımız kadarıyla, ifadelerden gördüklerimiz kadarıyla bir savunma hazırlamaya çalışıyoruz. Ama bakın Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde de aynısı oldu. İBB Mahalli iddianamesinde de aynısı olacak. Göreceksiniz iddianamedeki çoğu husus bomboş bir şekilde karşımızda olacaktır. Biz her şeye hazırız, hazırlıklıyız. Savunmalarımızı, hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Biz bu ülkenin yurttaşı isek, bu yurttaşlara bu ülkenin yurttaşlarına tanınan bütün haklar bizim her zaman dayanacağımız ilkeler olacaktır."

"MASAK RAPORUNU YANDAŞ BASINDAN ÖĞRENDİK"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İsmail Emre Telci, "İddianameyi bekliyorduk dediniz. İddianame beklerken ne oldu da ifadeye çağrıldılar" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim zaten üzüldüğümüz hususlardan biri MASAK raporu önce yandaş basını düşmüştü biz yandaş basından öğrendik MASAK raporunu. MASAK raporundaki hususlara dair ilk başta da itirazlar vardı. Ama üzüldüğümüz nokta şu. Bu itirazlara hiç dinlenilmeksizin aynı şekilde alınmış ve önümüze soru kalıbı olarak kurulmuş durumda. Bizim açımızdan üzücü olan bu yoksa bizim cevaplarımız başından beri aynı ve hazır. Dekontlar, belgeler, imzaladığımız sözleşmeler her şey ortada. İlk başta biz sadece bu yurt dışı çıkış yasağı vesaire bu tarz işlemlerin şu an yapılmasını garipsedik. Yoksa soruşturma herkese karşı her zaman yapılabilir. Bunda bir beis yok. Zaten beklentimiz şu iddianame tamamlanmak üzere ikmalen yani artık son kalan hususların tamamlanmasında da bir sıkıntı yok. Savcılık bunu da yapacaktır elbet çünkü dosya bir şekilde bitmek zorunda ve bitecektir. Bizim için üzücü ve hukuken de ve etik olarak da yanlış bulduğumuz olay dosya üzerinden yurt dışına çıkış yasakları konması pasaport iptallerinin yapılması. Bir ifademiz okunsun cevaplarımız okunsun ondan sonra bari yapacaksanız yapın diyoruz. Ya bunu da istemek, talep etmek, beklemek yani doğal hakkımız. Bunu söyleyeyim ki kaldı ki şöyle de bir durum var. İddianame çok uzun zamandır bekliyoruz. Zaten bizzat başsavcı söyledi. Yani başsavcı da muteber bir insan olduğuna göre biz de onu beyana itibar ediyoruz ve iki aydır bekliyoruz iddianameyi bir türlü gelmedi. Bu işte mağduriyetler de çok üst durumda."

Avukat Telci, Hasan İmamoğlu ifade verirken gelirinin sorulduğini, emekli maaşımda dahi tedbir bulunduğunu söylediğini belirterek, "Hiçbir şekilde geliri yok bu insanların. Dosyada onlarca böyle insan var, mal varlıklarını hiçbir şekilde kullanamıyorlar. Bakın bu çok büyük bir mağduriyettir. İnsanların emekli maaşına neden tedbir koyulur? Emekli maaşı bu. Yani kim nereden nasıl kaçıyor? Bunların biz cevabının verilmesi lazım. Önümüze somut suçlamaların getirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

"İDDİANAME EN GEÇ İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TAMAMLANMALI"

"İddianamede sona gelindi mi, yoksa sizce süreç uzayacak mı?" sorusu üzerine Telci, sürecin çok da fazla uzamayacağını düşündüklerini belirterek, "Bu alınmış olan ifadelerden sonra en geç iki hafta içerisinde iddianamenin tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hani tekrar ifade alınıyor tekrar ifade alınıyor ya. İki hafta içerisinde toparlasınlar biz de önümüze bakalım. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi iddianame çıktıktan sonra delillere ve beyanlara ulaşabiliyor çok açıklıkla beraber. Böylelikle herkes de rahat eder. Savcılık da derdini daha rahat anlatmış olur onlarda töhmet altında kalmasın biz hiç kalmayalım. Her şeye açıklığı ile ortada olsun" dedi.

"Emekli maaşı haciz de edilemez diye biliyoruz ama bu tedbir konulması, maaşın tamamı mı tedbir?" sorusuna karşılık Avukat Telci, "Tamamı yok arkadaşlar. Cezai bir durum olduğu için bu icrai prosedürden biraz farklı. Cezai bir durum olduğu için tamamını alamadığı anlaşılıyor" diye konuştu.