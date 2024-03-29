Hasan Subaşı: 'Merkez sağ MHP'lileşti'

Bir önceki milletvekili seçimlerde İYİ Parti ve CHP arasında ittifak kurulmasında önemli rol oynayan ve İYİ Parti’den 27. Dönem Antalya milletvekili seçilen eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Subaşı, yerel seçim sürecini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:32
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Yerel seçimlerde büyükşehir belediyelerinin muhalefet tarafından kazanılmasının iktidara bir denetim mekanizması oluşturduğunun altını çizen eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Subaşı, Türkiye’de merkez sağ kazanımlarının kaybedildiğini ve merkez sağ pozisyonunda değerlendirilen partilerin MHP benzeri yapılara dönüştüğünü öne sürdü.

Subaşı, her ne kadar otoriter, totaliter bir rejim olsa da Türkiye’nin Rusya ve Azerbaycan gibi olmadığını ve iktidarın 50 artı 1 oyu bulmakta zorlandığına dikkat çekerek AKP’nin MHP ile sağladığı çoğunluk oylarının giderek eridiğini öne sürdü.

Subaşı, mevcut siyasi atmosferde, partilerin koalisyon yapabilmesini, dayanışmasını ve ittifaklar geliştirmesini siyasetin zararlı bir faaliyeti gibi göstermenin yanlış olduğunu savunarak “Bu demokratik bir reflekstir ve bunu siyasetçilerin yapabiliyor olması gerekir” dedi.

 

 

 


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