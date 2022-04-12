Haşim Kılıç iddiası üzerine Gürsel Tekin'den açıklama: Aday kesinlikle CHP kimliğini taşıyacak
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kesinlikle CHP kimliği taşıyacağını vurguladı.
Gazeteci Nihat Genç, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etti. Genç, sosyal medya hesabı üzerinden ortata attığı iddiasında ”Yeni bir Ekmeleddin vakası daha” diyerek Haşim Kılıç’ın Millet İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterileceğini öne sürdü.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, iddiayı "Elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar yapmayın" diyerek yalanlamıştı.
İddiayla ilgili bir açıklama da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. TV100 ekranlarında konuşan Tekin, "Kesinlikle şuna emin olabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir adayın söz konusu olmayacağını söyleyebilirim. Aday CHP kimliğini taşıyacak. Konuşulan isimler çok kıymetli olabilir ama ana muhalefet lideri dışında bir isim tartışması sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
- Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
- Seyir halindeyken saldırıya uğradılar: 2 ölü
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar
- Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili kritik açıklama
- 'Manevi rehber'ler belediyelere gelecek
- Polisten, kazayı çeken gazeteciye tehdit
- Eşi ve oğlunu öldürmüştü: Beyin ölümü gerçekleşti
- Yurttaşa manda yoğurdu dağıttılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- '5 milyonluk' dolandırıcılık vurgunu: 3 kişi tutuklandı
- Diz çöküp, parmaklarını kesmesi istendi...
- Sanayi üretimi Şubat'ta beklentileri aştı
- Otoyolda zincirleme kaza: 3’ü polis 5 yaralı
- Bakanlıkta 'gizlenen skandal'
- 'Hakaret etmedik' açıklamasına da 'hakaret' suçlaması
- Çalışana silah doğrultan müdüre 'takdir indirimi'
- Araçtan 79 kilo esrar çıktı, 'haberim yoktu' dedi
- Nepal, lüks ürünlerin ithalatına sınırlama getirdi