Haşim Kılıç iddiası üzerine Gürsel Tekin'den açıklama: Aday kesinlikle CHP kimliğini taşıyacak

12 Nisan 2022 Salı, 09:27

Gazeteci Nihat Genç, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etti. Genç, sosyal medya hesabı üzerinden ortata attığı iddiasında ”Yeni bir Ekmeleddin vakası daha” diyerek Haşim Kılıç’ın Millet İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterileceğini öne sürdü.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, iddiayı "Elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar yapmayın" diyerek yalanlamıştı.



İddiayla ilgili bir açıklama da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. TV100 ekranlarında konuşan Tekin, "Kesinlikle şuna emin olabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir adayın söz konusu olmayacağını söyleyebilirim. Aday CHP kimliğini taşıyacak. Konuşulan isimler çok kıymetli olabilir ama ana muhalefet lideri dışında bir isim tartışması sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.