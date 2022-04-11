Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilmişti: Haşim Kılıç ilk kez konuştu

11 Nisan 2022 Pazartesi, 13:49

Türkiye'de seçime bir buçuk yıldan az süre kalmışken ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda yaşanan sorunlar muhalefetin adayının kim olacağına dair tartışmaların gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu kapsamda Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddia edilen son isim, eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç'tı.

Kılıç, bugün konuyla ilgili olarak Habertürk'ten Çimen Çetin'e yaptığı açıklamada "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum" dedi. Ardından muhalefet partilerinin liderlerini işaret ederek "Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Haşim Kılıç 6'lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi.